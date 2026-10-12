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«Луки-Энергия» на выезде проиграла «Твери» и выбыла из чемпионской гонки

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Твери» со счётом 2:1 в 27-м туре первенства России среди команд Второй лиги «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Костюкович

Великолучане пропустили первый мяч в начале второго тайма. Ответный гол удалось забить на второй компенсированной минуте усилиями Василия Лунёва, однако уже через минуту после этого «Тверь» забила ещё один мяч и одержала победу.

У великолукского клуба осталось 48 очков, и они занимают третье место в турнирной таблице. Столько же баллов в активе московского «Чертаново». У лидирующего «Мурома» 56 очков. Ему достаточно набрать один балл в трёх матчах, чтобы лишить подопечных Михаила Сальникова шансов на титул в этом году.

Следующую встречу «Луки-Энергия» проведёт 18 октября на своём поле против дубля московского «Спартака».

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