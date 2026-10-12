Псковская легкоатлетка остановилась в шаге от медали на первенстве России по кроссу

14:43, 12 октября 2026, ПАИ

Псковская легкоатлетка Елизавета Николаева заняла четвёртое место на первенстве России по кроссу среди спортсменок до 23 лет. Соревнования прошли в Оренбурге, сообщили ПАИ в Федерации лёгкой атлетики Псковской области.

Пятикилометровую дистанцию Николаева преодолела за 18 минут и 5 секунд, уступив только двум представительницам Челябинской области и одной москвичке. По сравнению с прошлым годом псковская спортсменка улучшила результат на 34 секунды.

Далее Елизавета Николаева будет готовиться к всероссийским студенческим соревнованиям по кроссу, которые пройдут с 30 октября по 1 ноября в Кисловодске. В рамках этого старта будет производиться отбор на Всемирную универсиаду, которая пройдёт в китайском Чанчуне.