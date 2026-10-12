Горводоканал в Пскове борется с засором канализации: в трубах нашли 1,5 кубометра ветоши

16:03, 12 октября 2026, ПАИ

Серьёзное нарушение в работе канализационного коллектора пытаются устранить ремонтные бригады муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» более двух недель. Причиной сбоя стал масштабный засор – в систему попало большое количество ветоши, из‑за чего резко снизилась пропускная способность сети и был нарушен нормальный отток сточных вод на довольно протяжённом участке: улицы 23 Июля и Гражданской вплоть до площади Героев-Десантников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.



Фото: муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал»



Фото: муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал»



Фото: муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал»





На сегодня из сетей извлекли порядка 1,5 кубометра нерастворимого мусора. Ситуация находится на постоянном контроле руководства и единой диспетчерской службы предприятия. Ежедневно ремонтные бригады работают в усиленном режиме: задействована специализированная техника и промывочные комплексы, а также ведутся трудоёмкие ручные работы в колодцах и на проблемных участках сети. Цель – полностью восстановить пропускную способность коллектора и исключить риск подтоплений.

«Основная причина подобных аварий – нарушения культуры пользования канализацией. В систему нельзя сбрасывать посторонние предметы и жидкости: ветошь, тряпки, салфетки, предметы личной гигиены, пищевые отходы, жир, наполнители и т. п. Любое из перечисленного способно привести к возникновению серьёзной пробки», – отметили в горводоканале.

Жителям города напомнили, что канализация – это не мусоропровод, её задача – отводить жидкие стоки, а не утилизировать бытовые отходы. Каждый сброс постороннего предмета в унитаз – это потенциальная угроза не для одного дома.

По словам специалистов, текущая аварийная ситуация, затронувшая целый микрорайон, стала следствием того, что некоторые жители многоквартирных домов продолжают использовать канализацию не по назначению: «Ещё раз призываем жителей города быть ответственными не только перед коммунальными службами, но и перед своими соседями».

Предприятие продолжает делать всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть систему в нормативный режим, подчеркнули в пресс-службе. О полном восстановлении штатной работы коллектора сообщат дополнительно.