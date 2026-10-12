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Общество

Стали известны даты проведения и повестка VII Псковского международного медиафорума

VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство традиций» начнёт свою работу в Пскове 20 октября и продлится два дня. Он объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья.

В мероприятии примут участие представители Беларуси, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов СЗФО.

Ключевыми площадками VII Псковского медиафорума станут правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи.

Одно из главных событий форума – панельная дискуссия «Единство народов – единство традиций». В ней примут участие представители МИД России, руководители федеральных изданий, эксперты медиасферы.

В повестку Псковского медиафорума войдут вопросы сохранения и развития межкультурного пространства страны, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Традиционно в рамках медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с главными редакторами районных газет.

Кроме того, в рамках Псковского международного медиафорума пройдёт торжественная церемония чествования лучших журналистов региона.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступит одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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