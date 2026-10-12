Юные волонтёры из Палкинского района высадили сосны

17:10, 12 октября 2026, ПАИ

Волонтёры деревни Грибули Палкинского района приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках регионального проекта «Зелёная область». Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Дети и подростки высадили молодые саженцы сосен, которые украсили «Молодёжную» аллею в деревне. Этой традиции уже несколько лет: на аллее возвышаются деревья, которые волонтёры высаживали здесь начиная с 2021 года.

«Спасибо нашим волонтёрам за их заботу о родном крае», – отметили в министерстве.

Экологический проект «Зелёная область» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области и автономной некоммерческой организации «Экомышление».