Юные волонтёры из Палкинского района высадили сосны
Волонтёры деревни Грибули Палкинского района приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках регионального проекта «Зелёная область». Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.
Дети и подростки высадили молодые саженцы сосен, которые украсили «Молодёжную» аллею в деревне. Этой традиции уже несколько лет: на аллее возвышаются деревья, которые волонтёры высаживали здесь начиная с 2021 года.
«Спасибо нашим волонтёрам за их заботу о родном крае», – отметили в министерстве.
Экологический проект «Зелёная область» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области и автономной некоммерческой организации «Экомышление».
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