В Пскове одобрили проект всесезонного фермерского рынка

20:53, 12 октября 2026, ПАИ

На заседании градостроительного совета обсудили проект всесезонного фермерского рынка на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса в Пскове. Концепция получила одобрение с учётом поступивших предложений и замечаний, заявил врип главы города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.

Проект предполагает строительство вытянутого здания общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров с разделением на секции, отметил Станислав Стармолотов. На площадке разместятся торговые ряды и гастрономические пространства с панорамными окнами и верандами. Архитектурное решение будет выдержано в стилистике конца XIX – начала XX века, при этом планируется сохранить исторический телеграфный столб.

Отдельное внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Там появится тематическая детская площадка «Комбайн», будут проложены тротуары и выполнено озеленение.

На рынке покупатели смогут приобрести продукцию местных производителей: фермерские овощи и фрукты, сыры, мясные изделия, сладости, слабоалкогольные напитки псковского производства и другие товары.

По словам Станислава Стармолотова, реализация проекта позволит возродить торговые и гастрономические традиции Пскова.