Сольный концерт поэтессы Татьяны Замураевой пройдёт в Пскове

21:26, 12 октября 2026, ПАИ

Сольный концерт поэтессы Татьяны Замураевой «По дороге с песней» пройдёт в Пскове 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

В концертной программе авторские песни и стихи, в которых каждый слушатель обязательно найдёт что-то близкое.

«Татьяна – замечательный псковский автор и исполнитель. Отличительной чертой её творчества является искренность. Она не боится чувствовать, не прячется за абстрактной лирической героиней – в её песнях и стихах всегда она сама, то глубоко несчастная, то восторженно влюблённая, то зло подшучивающая над собой. Яркая, ранимая, летящая сквозь снег, иногда вопреки всему», – анонсировали событие организаторы.

Начало концерта в 15:00. Место проведения – актовый зал библиотеки (улица Профсоюзная, 2, первый этаж). Вход бесплатный, но необходима регистрация.