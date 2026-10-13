Уверенность с первых шагов: новый терапевт Красногородской больницы – о призвании и работе

12:39, 13 октября 2026, ПАИ

Как выбор, сделанный ещё в детстве, изменил всю дальнейшую жизнь, рассказала ПАИ врач-терапевт Красногородского филиала Островской межрайонной больницы Ольга Табакаева.

Автор: Дмитрий Коновалов

Сейчас девушка живёт в Острове, до учреждения её отвозят на служебном транспорте. На рабочем месте она ещё только две недели, но уже появилась уверенность в том, чем она занимается, и удалось влиться в рабочий процесс. В день в среднем приходит 17 пациентов: чаще всего с ОРВИ, остеохондрозом, гипертонической болезнью.

Ольга Табакаева родом из деревни в Алтайском крае. «Когда я начала думать о том, кем хочу стать, то решила стать врачом. Это всё идёт ещё с детского сада, и до поступления в медицинский университет у меня не было других мыслей. В другой профессии я себя не видела. Шесть лет обучалась в Алтайском государственном медицинском университете», – поделилась она.

Девушка признаётся, что учёба в медицинском, конечно, сложная, но если делать всё в срок, то будет и время нормально отдохнуть. «Выявлять заболевания – это очень интересно. Особенно когда происходит вторичный приём и приходят пациенты, которых я уже наблюдала и лечила: они говорят, что да, эффект действительно есть. Именно это и заставляет меня работать дальше, помогать людям», – заключила врач.

Напомним, за 2025 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроились 72 врача и 12 средних медицинских работников.