Движ и работа станут темой нового выпуска программы «Оглавление»
Приближающийся День профразвития и форум «Найди себя в Псковской области» станут темами для обсуждения в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 13 октября.
Гостями программы станут министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова, министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев и старший координатор по организации мероприятий направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко.
Какова сейчас ситуация на рынке труда в Псковской области? Ждут ли работодатели молодёжь и готовы ли они учить начинающих специалистов? Какой видят свою работу зумеры? Чем важен День профразвития обеим сторонам и как он будет проходить?
Эти и другие вопросы с экспертами обсудит ведущий программы Александр Машкарин.
«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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