Движ и работа станут темой нового выпуска программы «Оглавление»

12:56, 13 октября 2026, ПАИ

Приближающийся День профразвития и форум «Найди себя в Псковской области» станут темами для обсуждения в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 13 октября.

Гостями программы станут министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова, министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев и старший координатор по организации мероприятий направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко.

Какова сейчас ситуация на рынке труда в Псковской области? Ждут ли работодатели молодёжь и готовы ли они учить начинающих специалистов? Какой видят свою работу зумеры? Чем важен День профразвития обеим сторонам и как он будет проходить?

Эти и другие вопросы с экспертами обсудит ведущий программы Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00 сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».