Алена Трунова: В Псковской области сохраняются низкая безработица и высокая занятость населения

17:09, 13 октября 2026, ПАИ

Низкие показатели безработицы сохраняются в Псковской области. Также фиксируется высокий процент занятости населения, заявила министр труда и занятости региона Алена Трунова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 октября.

«Действительно, низкие показатели безработицы у нас остаются. При этом мы фиксируем высокий процент занятости населения. Важная поправка: мы оперируем данными регистрируемой безработицы. Мы понимаем, что могут быть люди, которые не состоят на учёте, при этом не имеют работы. Но у нас есть важный показатель по уровню занятости среди населения, который за последние годы значительно возрос», – отметила Алена Трунова.

По её словам, есть и обратная сторона – высокая потребность специалистов среди работодателей. Этот показатель базируется в том числе на всероссийском кадровом прогнозе, который рассчитывается в рамках нацпроекта «Кадры» на ближайшую семилетку. Каждый год он прорабатывается и рассчитывается на федеральном и региональном уровне.

«Мы видим цифры, данные и понимаем, что у нас достаточно большая замещающая кадровая потребность. Это потребность, которая основывается на выбытии работников с рынка труда, например по причине пенсий. Основная наша задача в ближайшую семилетку – заместить эту потребность», – рассказала министр.

Она подчеркнула, что сейчас делается ставка на молодёжь. Для этого проводятся профориентационные мероприятия, которые становятся навигацией к поступлению на перспективные направления подготовки. По словам Алены Труновой, это общая задача, и форум «Найди себя в Псковской области» в том числе на неё нацелен.