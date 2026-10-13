Исследования продолжают выявлять дисбаланс между ожиданиями молодёжи и предложениями работодателей

17:19, 13 октября 2026, ПАИ

В преддверии форума «Найди себя в Псковской области» было проведено исследование, участие в котором приняла молодёжь региона. Данные показывают, что сейчас существует дисбаланс между ожиданиями молодёжи от работы и тем, что предлагают работодатели. Об этом рассказала министр труда и занятости Алена Трунова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 октября.

По её словам, у молодёжи есть определённые запросы на заработную плату, адаптацию и сопровождение. Частично упор в исследовании сделан на студентах, которые учатся в Пскове, но сами родом из районов области. Задавался ряд вопросов об их мотивации к возвращению в родной район: насколько они заинтересованы, что им нужно, что может побудить вернуться в муниципалитет или остаться в Пскове. Также есть выборка среди студентов, которые родом из Псковской области, но учатся в других городах. Опрос проводился через университеты в Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде и Смоленске.

Старший координатор по организации мероприятий направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко отметила, что дисбаланс есть и в том, где работодатели размещают вакансии и где их ищут студенты.

«Есть дисбаланс в части того, что работодатели размещают свои вакансии на одних источниках, а студенты в свою очередь ищут их на других», – сказала Юлия Ильяшенко.

Алена Трунова привела пример, как мышление разных поколений влияет на поиск работы.

«Молодёжь, например, активно может искать работу через соцсети. Для молодого человека абсолютно нормально у себя на странице опубликовать резюме. При этом для более возрастной аудитории это кажется стыдным. Они думают: «Как это так, мои знакомые узнают, что я не смог найти работу другими путями». Это вопрос мышления. Это касается и кадрового специалиста. Он мыслит исходя из своего личного опыта и может даже не подумать, что надо в тех же соцсетях разместить свою вакансию», – сказала министр.

Полные результаты исследования будут озвучены на пленарном заседании форума.