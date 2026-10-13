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Быстрые карьерные свидания пройдут на форуме «Найди себя в Псковской области»

Быстрые карьерные свидания пройдут на одной из площадок на форуме «Найди себя в Псковской области». Об этом рассказала старший координатор по организации мероприятий направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 октября.

Старший координатор по организации мероприятий направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко. Фото: ПАИ

«Будут стоять столики, за которыми встретятся работодатели и студенты. У них будет буквально пять минут для того, чтобы представить себя. Потом в анкете нужно отметить, понравился тебе соискатель или работодатель. И в случае, если ответы анкеты сходятся, мы даём обеим сторонам их контакты для дальнейшего взаимодействия», – отметила Юлия Ильяшенко.

Она также рассказала, что по опыту подобных мероприятий в Удмуртии после карьерных свиданий около 30 участников позднее трудоустроилось на завод «Калашников».

Министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова. Фото: ПАИ

Министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова добавила, что для участия в работе площадки прошёл отбор работодателей.

«Мы как раз подбирали работодателей, у которых есть вакансии или стажировки. Благодаря быстрым карьерным свиданиям есть возможность напрямую пообщаться с работодателем, а работодатель оценивает соискателя. То есть это не обезличенные резюме, а действительно прямой живой диалог в течение пяти минут. Также будет модератор, который будет отвечать за смену этих кругов. Всё предусмотрено», – отметила Алёна Трунова.

Кроме того, на форуме будут работать карьерные консультанты, которые помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию, и зона карьерных медитаций.

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