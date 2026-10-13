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Общество

Эксперты рассказали, как соцсети влияют на трудоустройство

Страница в социальных сетях формирует первое впечатление о соискателе у работодателя, рассказала старший координатор по организации мероприятий направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 октября.

Фото: ПАИ

По её словам, когда начали развиваться социальные сети, возник бум, и часто люди возмущались, что их «пробивают по следу». Сейчас, отметила Юлия Ильяшенко, соискателя также проверяют по информационному следу, и к этому нужно быть готовыми.

Она отметила, что важно помнить: страничка в социальной сети – это лицо, которое могут увидеть. Каждый может выкладывать то, что хочет, в пределах разумного, но нужно учитывать, что на страницу могут зайти и что-то может показаться странным.

Юлия Ильяшенко добавила, что неработающий студент может транслировать волонтёрскую деятельность, участие в студенческих конференциях, спортивную активность и увлечения. Всё это формирует портрет человека. Даже позитивные жизненные моменты, путешествия и друзья говорят о человеке как о хорошей личности.

Министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев согласился, что цифровой портрет создаёт первое впечатление. Он признался, что обязательно смотрит страницу в соцсети «ВКонтакте», когда предлагает трудоустройство. По его мнению, человек должен размещать на аватарке свою реальную фотографию.

«Интернет помнит всё. У нас есть центр информационной безопасности, который знает, как посмотреть сообщения и посты, которые человек удалил. Поэтому обязательно нужно следить за цифровой гигиеной. Надо понимать, что ты выкладываешь и для чего. Чтобы потом не было никаких проблем», – заключил Дмитрий Яковлев.

Эксперты дали ещё один совет по использованию цифровых сервисов: сейчас набирает обороты применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поэтому работодатели могут отслеживать наличие этого навыка в резюме.

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