В Невельском районе прошла межрегиональная поисковая экспедиция: подняты останки красноармейцев

17:51, 13 октября 2026, ПАИ

Культурно-историческая акция по сохранению памяти состоялась в Невельском районе при участии молодёжи Союзного государства. Её центральной частью стала полевая поисковая экспедиция под руководством специалистов организации «Псковский рубеж», сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области









На местах боёв Невельско-Городокской наступательной операции 1943 года участники вели поисковые работы, в ходе которых обнаружили останки красноармейцев. На месте обнаружения продолжаются эксгумационные работы.

Помимо полевых работ, программа акции включала культурный блок «Мост дружбы» в Музее истории Невеля: участники представили свои регионы, познакомились с национальными традициями и обменялись символическими подарками. Белорусская сторона передала каравай единения – символ гостеприимства и дружбы.

Также участники возложили цветы к Центральному воинскому захоронению. Особое место заняла мемориальная церемония на месте крушения самолёта Ил-2, в котором погиб младший лейтенант, уроженец Минска Степан Шутько. Здесь установили памятную доску, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы. Представителям Белоруссии передали идентифицированный фрагмент самолёта для последующей передачи родственникам лётчика. Символический обмен землёй между местом гибели и родиной связал Невельскую землю и Белоруссию через память о конкретной человеческой судьбе.

Участники также обсудили планы на будущее, совместные проекты и возможности дальнейшего сотрудничества молодёжи России и Белоруссии.