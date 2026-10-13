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Общество

Найти свой вектор успеха предложили активистам «Движения первых» в Пыталово

В кадровом центре в Пыталово прошло профориентационное мероприятие «Вектор успеха: строим карьеру со школы» в рамках национального проекта «Кадры». Специалисты познакомили школьников с будущими профессиями, в игровом формате показали, как развивать полезные навыки уже сейчас, и помогли сориентироваться на рынке труда. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Фото: газета «Наша жизнь»

Участников «Движения первых» поприветствовала руководитель кадрового центра Ирина Данильчик. Она отметила, что выбор профессии – важный шаг, который требует анализа рынка и понимания собственных сильных сторон. Соответственно, задумываться об этом нужно как можно раньше.

«Мы помогаем сделать этот процесс увлекательным и эффективным, чтобы ребята нашли свой личный вектор успеха, – подчеркнула Ирина Данильчик. – Игровой формат снимает психологическое напряжение и помогает в комфортной обстановке понять, какая сфера деятельности подходит больше всего».

Вместе с ведущим инспектором сектора содействия занятости населения Ириной Сучковой школьники поучаствовали в профессиональном квизе. Сначала для них провели небольшую разминку, которая помогла определить склад ума – математический или гуманитарный. Затем состоялся блиц-опрос: ребятам предлагали угадать профессии по описанию.

  • Мероприятие в кадровом центре
    Фото: районная газета
  • Мероприятие в кадровом центре
    Фото: районная газета
  • Мероприятие в кадровом центре
    Фото: районная газета
  • Мероприятие в кадровом центре
    Фото: районная газета
  • Мероприятие в кадровом центре
    Фото: районная газета

В игре «Правда или ложь» участникам нужно было определить, правдив ли факт о том или ином виде деятельности. После этого ребята отправились по станциям. Одна из них была посвящена профориентационному тестированию. Такой тест – своеобразный компас: он не даст готового ответа в духе «ты станешь инженером», но поможет сузить круг поиска и понять, к каким сферам у человека есть реальные склонности и интерес. Каждый желающий может пройти тестирование на портале «Работа России» в разделе «Опросы и тесты».

Также участники смогли попробовать себя в роли карьерных консультантов. Для ребят помладше организовали игру-викторину «Профессии», где в увлекательной форме рассказали о разных сферах деятельности и профессиях.

Кроме того, участники прошли анкетирование и заполнили опросники. У активистов постарше поинтересовались, куда те планируют поступать. Одна из участниц уже определилась с выбором: она собирается поступать в Академию МВД по целевому обучению и мечтает работать в правоохранительных органах. Школьники помладше пока размышляют над своим будущим, однако профессиональное тестирование поможет им скорректировать направление выбора и осознанно подойти к определению дальнейшего пути.

Специалисты кадрового центра уверены, что подобные профориентационные мероприятия играют ключевую роль в формировании осознанного выбора будущей профессии.

«Они не только предоставляют информацию о рынке труда и возможных карьерных путях, но и помогают развить у молодого поколения необходимые навыки и уверенность в себе. Ведь именно от осознанного выбора сегодня зависит успешный вектор развития завтра», – отметили в газете.

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