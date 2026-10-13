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«Кость широкая» не работает: эндокринолог назвал реальную причину лишнего веса

Широкая кость не может быть причиной значительного лишнего веса. Об этом «Первому Тульскому» рассказал эндокринолог, объяснив, насколько особенности телосложения влияют на массу тела.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По словам специалиста, кости действительно могут быть более или менее массивными. Однако разница между астениками и гиперстениками, то есть между людьми с разными типами телосложения, составляет лишь два-три килограмма. Остальной лишний вес особенностями скелета объяснить нельзя.

Опасность представляет не только подкожный, но и висцеральный жир, который скапливается в брюшной полости вокруг внутренних органов. Оценить риск его избытка можно по окружности талии: у женщин она не должна превышать 80 сантиметров, у мужчин – 94 сантиметра.

Также эндокринолог предупредил об опасности бесконтрольного применения популярного препарата для похудения «Оземпик». Его использование без назначения врача может привести к тошноте, нарушению работы кишечника и желчного пузыря. Среди возможных серьёзных осложнений – кишечная непроходимость и желчнокаменная болезнь.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева назвала причины роста числа случаев сахарного диабета второго типа. Подробнее об этом читайте здесь.

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