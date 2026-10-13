«Кость широкая» не работает: эндокринолог назвал реальную причину лишнего веса

22:10, 13 октября 2026, ПАИ

Широкая кость не может быть причиной значительного лишнего веса. Об этом «Первому Тульскому» рассказал эндокринолог, объяснив, насколько особенности телосложения влияют на массу тела.

По словам специалиста, кости действительно могут быть более или менее массивными. Однако разница между астениками и гиперстениками, то есть между людьми с разными типами телосложения, составляет лишь два-три килограмма. Остальной лишний вес особенностями скелета объяснить нельзя.

Опасность представляет не только подкожный, но и висцеральный жир, который скапливается в брюшной полости вокруг внутренних органов. Оценить риск его избытка можно по окружности талии: у женщин она не должна превышать 80 сантиметров, у мужчин – 94 сантиметра.

Также эндокринолог предупредил об опасности бесконтрольного применения популярного препарата для похудения «Оземпик». Его использование без назначения врача может привести к тошноте, нарушению работы кишечника и желчного пузыря. Среди возможных серьёзных осложнений – кишечная непроходимость и желчнокаменная болезнь.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева назвала причины роста числа случаев сахарного диабета второго типа. Подробнее об этом читайте здесь.