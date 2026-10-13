Представитель Псковского облсовпрофа поучаствовала в обсуждении программы «Лига возможностей»

22:39, 13 октября 2026, ПАИ

Председатель Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева приняла участие в совещании в формате ВКС по вопросам реализации молодёжной программы ФНПР «Лига возможностей» сегодня, 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе совещания были определены победители первого этапа («Знания»), а также рассмотрены содержание, основные задачи и порядок реализации второго («Практика») и третьего («Лидерство») этапов.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с дальнейшим развитием программы.

Программа подготовки молодёжных профсоюзных кадров «Лига возможностей» – это возможность развивать в профсоюзах молодёжные советы, готовить для них кадровый резерв и помогать молодым активистам реализовывать свои идеи.