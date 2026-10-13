Автоюрист рассказал, что делать, если виновник ДТП скрылся

23:42, 13 октября 2026, ПАИ

Если виновник аварии скрылся, а камер на трассе нет, автомобильный юрист Лев Воропаев советует запомнить номер машины и приметы нарушителя и передать эти сведения в Госавтоинспекцию. Об этом эксперт заявил «Газете.ру».

Когда видеодоказательств не остаётся, важно зафиксировать регистрационный знак и хотя бы описать внешность человека за рулём, пояснил юрист.

Далее стоит постоянно отслеживать, как идёт административное расследование. Если виновника установят, нужно взять документы в правоохранительных органах и подать их в страховую по ОСАГО для получения возмещения. Если же найти нарушителя не удастся, но известен номер его машины, можно подготовить иск и предъявить требования собственнику автомобиля.