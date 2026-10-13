Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении с грузовиком в Великолукском округе

23:57, 13 октября 2026, ПАИ

Лобовое столкновение грузовика и автомобиля Kia Rio произошло в Великолукском районе на 455-м километре трассы М-9 «Балтия», возле заправки «Лукойла», сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В аварии пострадал 51-летний водитель Kia Rio. Его госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте ДТП работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.