Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении с грузовиком в Великолукском округе
Лобовое столкновение грузовика и автомобиля Kia Rio произошло в Великолукском районе на 455-м километре трассы М-9 «Балтия», возле заправки «Лукойла», сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В аварии пострадал 51-летний водитель Kia Rio. Его госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте ДТП работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении с грузовиком в Великолукском округе
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