Пскович отправился под стражу за комментарий в Telegram

09:25, 14 октября 2026, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя Пскова, который разместил в мессенджере Telegram комментарий, публично оправдывавший террористический акт, а именно убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.