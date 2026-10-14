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Происшествия

Пскович отправился под стражу за комментарий в Telegram

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя Пскова, который разместил в мессенджере Telegram комментарий, публично оправдывавший террористический акт, а именно убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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