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Тренинг по созданию подкастов проведёт Вячеслав Суханов на Псковском международном медиафоруме

Лектор Российского общества «Знание», главный редактор сетевого издания «Умная Россия» Вячеслав Суханов выступит одним из экспертов VII Псковского международного медиафорума. Он проведёт тренинг «Создание подкастов».

Иллюстрация: ПАИ

Суханов – журналист, продюсер и популяризатор науки, учредитель и главный редактор «Умной России». Сетевое издание было зарегистрировано в 2013 году и специализируется на освещении культурных событий, отечественного производства, промышленности и науки.

Эксперт имеет практический опыт создания аудио- и видеопроектов. В 2021 году вместе с партнёрами спродюсировал и запустил видеоподкасты «Митап», «Чужие грабли» и «Говорит наука». В 2022 году сфокусировался на создании контента. Спродюсировал подкасты «Не только Репин» для Петербургской академии художеств имени Репина, «Встал вопрос» и «По деловому признаку». Снял одиннадцать сезонов «Говорит наука». С ноября 2022 года является членом и лектором Российского общества «Знание», лауреат премии «Знание. Лектор».

С сентября 2024 года преподаёт в Высшей школе экономики дисциплину «Производство и продюсирование подкаста». Работает над написанием кандидатской диссертации в Петербургском институте культуры. В декабре 2024 года становится лауреатом ежегодной премии Мастерской новых медиа.

VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей» пройдёт в Пскове 20–21 октября. Его участниками станут эксперты медиасферы, представители средств массовой информации и блогосферы из России и зарубежных стран, в том числе делегаты из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии. Площадки мероприятия разместятся в правительстве Псковской области, региональном медиахолдинге и Доме молодёжи. Псковский международный медиафорум проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 2018 года.

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