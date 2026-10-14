Тренинг по созданию подкастов проведёт Вячеслав Суханов на Псковском международном медиафоруме

10:01, 14 октября 2026, ПАИ

Лектор Российского общества «Знание», главный редактор сетевого издания «Умная Россия» Вячеслав Суханов выступит одним из экспертов VII Псковского международного медиафорума. Он проведёт тренинг «Создание подкастов».

Суханов – журналист, продюсер и популяризатор науки, учредитель и главный редактор «Умной России». Сетевое издание было зарегистрировано в 2013 году и специализируется на освещении культурных событий, отечественного производства, промышленности и науки.

Эксперт имеет практический опыт создания аудио- и видеопроектов. В 2021 году вместе с партнёрами спродюсировал и запустил видеоподкасты «Митап», «Чужие грабли» и «Говорит наука». В 2022 году сфокусировался на создании контента. Спродюсировал подкасты «Не только Репин» для Петербургской академии художеств имени Репина, «Встал вопрос» и «По деловому признаку». Снял одиннадцать сезонов «Говорит наука». С ноября 2022 года является членом и лектором Российского общества «Знание», лауреат премии «Знание. Лектор».

С сентября 2024 года преподаёт в Высшей школе экономики дисциплину «Производство и продюсирование подкаста». Работает над написанием кандидатской диссертации в Петербургском институте культуры. В декабре 2024 года становится лауреатом ежегодной премии Мастерской новых медиа.

VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей» пройдёт в Пскове 20–21 октября. Его участниками станут эксперты медиасферы, представители средств массовой информации и блогосферы из России и зарубежных стран, в том числе делегаты из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии. Площадки мероприятия разместятся в правительстве Псковской области, региональном медиахолдинге и Доме молодёжи. Псковский международный медиафорум проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 2018 года.