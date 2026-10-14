Псковские боксёры выступят на чемпионате ВС РФ в Воронеже

10:02, 14 октября 2026, ПАИ

Двое представителей Псковской области – Артур Кулаков и Жамшитбек Шарматов – в составе сборной Воздушно-десантных войск принимают участие в чемпионате Вооружённых сил РФ по боксу среди мужчин в Воронеже. Об этом сообщается на личной странице тренера Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены представляют 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Сопровождает боксёров Дмитрий Муратов.

Чемпионат Вооружённых сил РФ – один из этапов отбора в сборную команду страны. Победители и призёры получают право представлять Россию на крупнейших всероссийских и международных турнирах. Соревнования проводятся среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет.