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Общество

Многодетные родители из Псковской области победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Никиты и Кристины Прауст из Псковской области стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Награду им вручили на церемонии в Большом Кремлёвском дворце.

  • Семья Прауст
    Фото: Фото семьи Прауст
  • Семья Прауст
    Фото: Фото семьи Прауст
  • Семья Прауст
    Фото: Фото семьи Прауст
  • Семья Прауст
    Фото: Фото семьи Прауст

«Мы проводим конкурс «Семья года» уже в одиннадцатый раз, и с удовольствием чествуем лучшие семьи со всей страны. В этом году конкурс собрал рекордное количество участников: поступило более 11 800 заявок, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Это говорит о растущем интересе к конкурсу и о том, насколько важно для наших граждан делиться своим семейным опытом и традициями. Мы уделяем особое внимание сохранению семейных ценностей и поддержке семей. Все направления развития нашей страны настраиваются таким образом, чтобы семьи уверенно смотрели в завтрашний день, чтобы молодые люди могли принимать решение о рождении детей», – подчеркнула, приветствуя участников конкурса, заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.

Семья Прауст из Пыталовского района воспитывает шестерых детей. Никита и Кристина Прауст работают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Старший сын Даниил учится в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа. Дарья – ученица 10-го класса Пыталовской средней школы, участвует в экологических, исторических и краеведческих конкурсах, занимается рисованием. Климент учится в 4-м классе Вышгородецкой школы и осваивает игру на флейте. Варвара учится в 2-м классе той же школы и занимается изобразительным искусством. Мария посещает детский сад № 1 в Пыталово и художественные занятия, младшая Елизавета ходит в тот же детский сад.

Никита и Кристина с детства приучают детей бережно относиться к природе. Семья участвует в экологическом движении «Экосистема», помогает развивать экологическую культуру в Пыталовском муниципальном округе и поддерживает инициативы по обращению с отходами.

Уже три года Никита Прауст также волонтёрит в муниципальном штабе проекта «Волонтёры ФКГС». Вместе с семьёй он посещает образовательные организации округа, проводит экологические уроки, организует субботники и привлекает жителей к экологическим акциям.

Лучшие семьи России в этом году получили дипломы победителей в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества». Также в ходе церемонии объявлены победители конкурса «Семейная столица России».

Победителями конкурса в этом году стали 89 российских семей, в том числе в номинации «Многодетная семья» – 16 семей, в номинации «Молодая семья» – 10 семей, в номинации «Сельская семья» – 12 семей, в номинации «Золотая семья» – 12 семей, в номинации «Семья – хранитель традиций» – 21 семья, в номинации «Семья защитника Отечества» – 18 семей.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Семья».

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