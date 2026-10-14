Андрей Ульянов станет гостем «Среды обитания» на «Серебряном дожде» в Пскове
Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 14 октября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.
Когда начнётся благоустройство территории на Рижском проспекте на месте «Магеллана»? Есть ли сегодня в Пскове другие проблемные нестационарные торговые объекты или площадки? Насколько активно внедряется дизайн-код для нестационарных торговых объектов? Удалось ли победить в Пскове нелегальную торговлю «с земли»? Каков экономический эффект сельскохозяйственных ярмарок? Когда начнётся строительство фермерского рынка «Палкинские ряды»? Сколько сегодня рекламных конструкций в Пскове и началась ли разработка дизайн-кода для них? Реализация каких инвестпроектов планируется в обозримом будущем? Будет ли в этом году конкурс «Лучший по профессии»?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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