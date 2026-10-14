О возможностях «Дзена» расскажут на Псковском медиафоруме

16:49, 14 октября 2026, ПАИ

Руководитель проектов по взаимодействию с органами государственной власти новостной платформы «Дзен» Екатерина Бахарева выступит на VII Псковском международном медиафоруме «Единство народов – единство ценностей», который пройдёт 20–21 октября. Темой её выступления станут актуальные возможности платформы «Дзен».

Бахарева занимается проектами по взаимодействию с органами государственной власти в «Дзене» с февраля 2026 года. Ранее она работала в аналогичном направлении в X5 Group, где обеспечивала сопровождение проектов в области устойчивого развития.

Участниками Псковского медиафорума станут эксперты медиасферы, журналисты и блогеры из России и зарубежных стран. Ожидается участие делегатов из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, а также руководителей информационных подразделений правительств регионов Северо-Западного федерального округа. Мероприятия пройдут на площадках правительства Псковской области, государственного медиахолдинга региона и Дома молодёжи.

В программу войдут обсуждения сохранения межкультурного пространства страны, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов и изменений в цифровой медиасреде. В числе участников заявлены представители МИД России, руководители федеральных изданий и эксперты медиаотрасли. Также запланированы встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет и церемония чествования лучших журналистов региона.

Псковский международный медиафорум проводится по инициативе Михаила Ведерникова с 2018 года.