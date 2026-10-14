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Общество

Житель Острова заплатил штраф за призывы к экстремизму и оправдание терроризма

Жителя Острова оштрафовали на 400 тысяч рублей за публичные призывы к экстремистской деятельности и оправдание терроризма. Приговор вступил в силу, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Как установил 1-й Западный окружной военный суд, с 22 мая по 17 августа 2023 года 54-летний мужчина публиковал в соцсети «ВКонтакте» под своей учётной записью материалы, направленные на побуждение неопределённого круга лиц к террористической деятельности и формировали привлекательность идеологии терроризма.

Действия мужчины квалифицировали по двум статьям УК РФ – по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280. Помимо штрафа, ему на полтора года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации в интернете.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Псковского района. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили: если штраф не будет уплачен в течение 60 дней, наказание могут заменить.

Чтобы обеспечить взыскание, приставы ограничили мужчине выезд за пределы России и арестовали его банковские счета. Это помогло быстро погасить штраф – исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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