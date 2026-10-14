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«Луки-Энергия» выбыла из Кубка России, проиграв «Ленинградцу» из Первой лиги

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл «Ленинградцу» со счётом 0:2 в пятом раунде Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Костюкович

Оба гола хозяева забили во втором тайме. На 66-й минуте счёт открыл Максим Бачинский. Под занавес матча преимущество «Ленинградца» удвоил Дмитрий Никитин.

«Ленинградец» выступает в Первой лиге, где занимает 14-е место. «Луки-Энергия» начала путь в турнире со второго раунда и последовательно прошла «Звезду», «Череповец» и «Урал».

Теперь для великолучан борьба за Кубок России завершена – команда сосредоточится на первенстве Второй лиги Б, где идёт на третьем месте.

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