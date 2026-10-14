Две магазинные кражи в Пскове пресекли сотрудники Росгвардии

17:15, 14 октября 2026, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей по подозрению в кражах из магазинов. В одном случае женщина похитила деньги из кассы, в другом – мужчина пытался вынести из торговой точки алкоголь и консервы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый случай произошёл вечером в магазине на Рижском проспекте. По данным Росгвардии, 47-летняя псковичка похитила из кассы более 7 тысяч рублей. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, и прибывший наряд вневедомственной охраны задержал женщину. Её передали полиции.

Второго подозреваемого задержали 13 октября около 11:00 в магазине на улице Николая Васильева. Мужчина 1989 года рождения подозревается в краже бутылки водки «Беленькая» и консервов. Сотрудники торговой точки также вызвали Росгвардию с помощью тревожной кнопки.

По обоим случаям проводятся проверки.