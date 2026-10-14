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Общество

«Аленький цветочек» расцвёл в Крестовской сельской библиотеке

1 октября исполнилось 235 лет со дня рождения русского писателя Сергея Аксакова – автора сказки «Аленький цветочек». В честь этой даты в Крестовской библиотеке прошёл литературный час «Волшебный мир Аксакова». Об этом пишет районная газета «Заря».

Фото здесь и далее: Крестовская библиотека

Мероприятие для детей началось с рассказа о жизни писателя. Ребята узнали, что Аксаков жил в старинной усадьбе, с детства любил природу, рыбалку и охоту, а знаменитую сказку «Аленький цветочек» записал со слов своей няни Пелагеи, просто чтобы порадовать внучку Олю.

Вместе с библиотекарем Ниной Игнатьевой ребята прочитали сказку «Аленький цветочек» (1952). А потом была викторина с 15 вопросами на внимательность и смекалку.

«Сказка Аксакова учит нас главному: не внешность важна, а доброе сердце. И глядя на наших ребят, мы верим, что эти аленькие цветочки добра обязательно прорастут в их душах. Спасибо всем, кто пришёл! До новых встреч в библиотеке!» – поделилась эмоциями библиотекарь.

Добавим, что к юбилею русского писателя С. Т. Аксакова в библиотеке открыта выставка «Аксаков – чародей слова», на который представлены его произведения.

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