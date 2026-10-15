Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выездная студия «Первого Псковского» работает на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области»

15 октября в Пскове стартует масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области». На его площадке начала работу выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Фото: ПАИ

Выездная студия традиционно обеспечивает контентом сразу несколько СМИ медиахолдинга: Псковское агентство информации, радио «7 НЕБО», телеканал «Первый Псковский», а также социальные сети СМИ и партнёров. Это позволяет формировать единую новостную повестку события и предоставлять аудитории полное освещение – от прямых эфиров до эксклюзивных интервью и комментариев.

Мероприятие проводится всероссийским проектом «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительством Псковской области в рамках программы «Регион для молодых» Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети». В форуме запланировано участие представителей президентской платформы, членов экспертного совета при Правительстве РФ, бизнес-тренеров и карьерных консультантов федерального уровня. Телеканал «Первый Псковский» и ПАИ выступают основным информационным партнёром и ключевой площадкой для освещения всех событий форума.

Центральным событием первого дня станет панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей – в опросе приняли участие более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний.

В течение дня на площадке пройдут мастер-классы и интерактивные лекции, выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, HR-хакатон и слёт выпускников проектов президентской платформы. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

16 октября эстафету примут Великие Луки, где центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Выездная студия телеканала «Первый Псковский» будет работать на площадке в Пскове, обеспечивая эксклюзивные интервью и полное освещение ключевых событий. Следите за новостями на ресурсах госмедиахолдинга.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 октября 2026

В Псковском музее-заповеднике разработали новый маршрут по картинной галерее для детей
15 октября 2026

Почему отдых усиливает желание уволиться, объяснила специалист
15 октября 2026

Юлия Загитова расскажет о трендах в MAX на медиафоруме в Пскове
15 октября 2026

Три новых врача приступили к работе в Островской межрайонной больнице
15 октября 2026

В ГКЦ проходит внеочередная сессия Псковской городской Думы
15 октября 2026

Уже сегодня стартует масштабное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области»
15 октября 2026

Азиатский антициклон принесёт дожди в северные широты Русской равнины
15 октября 2026

Псковский трюфель: необычные грибы собирают в лесах региона

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...