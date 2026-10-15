Выездная студия «Первого Псковского» работает на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области»

09:54, 15 октября 2026, ПАИ

15 октября в Пскове стартует масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области». На его площадке начала работу выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Выездная студия традиционно обеспечивает контентом сразу несколько СМИ медиахолдинга: Псковское агентство информации, радио «7 НЕБО», телеканал «Первый Псковский», а также социальные сети СМИ и партнёров. Это позволяет формировать единую новостную повестку события и предоставлять аудитории полное освещение – от прямых эфиров до эксклюзивных интервью и комментариев.

Мероприятие проводится всероссийским проектом «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительством Псковской области в рамках программы «Регион для молодых» Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети». В форуме запланировано участие представителей президентской платформы, членов экспертного совета при Правительстве РФ, бизнес-тренеров и карьерных консультантов федерального уровня. Телеканал «Первый Псковский» и ПАИ выступают основным информационным партнёром и ключевой площадкой для освещения всех событий форума.

Центральным событием первого дня станет панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей – в опросе приняли участие более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний.

В течение дня на площадке пройдут мастер-классы и интерактивные лекции, выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, HR-хакатон и слёт выпускников проектов президентской платформы. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

16 октября эстафету примут Великие Луки, где центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Выездная студия телеканала «Первый Псковский» будет работать на площадке в Пскове, обеспечивая эксклюзивные интервью и полное освещение ключевых событий. Следите за новостями на ресурсах госмедиахолдинга.