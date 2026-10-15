28 пловцов из Псковской области выступают на чемпионате и первенстве СЗФО в Кингисеппе

11:01, 15 октября 2026, ПАИ

28 спортсменов в составе сборной Псковской области участвуют в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по плаванию в Кингисеппе. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»



Фото: спортшкола «Барс»







Соревнования проходят в 25-метровом бассейне «Олимп». В них участвуют сильнейшие спортсмены из девяти регионов: Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, а также Коми и Карелии. За призовые места в чемпионате борются 314 пловцов, в первенстве – 293.

В программе соревнований – заплывы на 50, 100, 200 метров в стилях кроль, брасс, баттерфляй, а также вольным стилем и на спине. По результатам турнира спортсмены получат путёвку на чемпионат России в Казани и VI летнюю Спартакиаду молодёжи России.