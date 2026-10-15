Псковский боксёр Кулаков занял третье место на чемпионате ВС РФ

11:16, 15 октября 2026, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков завоевал бронзу чемпионата Вооружённых сил РФ в Воронеже. Об этом сообщает тренер спортсмена Вадим Голик в личном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Кулаков вышел в полуфинал чемпионата, одержав уверенную победу над боксером из Дагестана. «В ходе боя соперник неоднократно нарушал правила. Из-за пассивности судьи в ринге, игнорировавшего многочисленные нарушения, Артур получил рассечение. Лишь после того, как в третьем раунде соперник нанес удар головой, судейская коллегия приняла решение о его дисквалификации», – отметил Вадим Голик.

«Несмотря на травму, Артур достойно завершил чемпионат и завоевал третье место! Поздравляем!» – добавил псковский специалист.