Пятьдесят графических работ из фондов «Михайловского» представят в Подмосковье

12:46, 15 октября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 16 октября представит одну из своих самых интересных фондовых коллекций у коллег в Подмосковье – в музее-заповеднике «Остафьево» – «Русский Парнас». Экспозиция называется «Пушкинский Петербург. Графика В. Ф. Алексеева».

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, к показу выбраны пятьдесят графических листов, созданных мастером в разных техниках и в разные десятилетия – от середины 1960-х до 2010-х. Это архитектурные пейзажи – исторический центр Санкт-Петербурга и «пушкинские» окрестности Северной столицы: Царское Село (сейчас город Пушкин), Павловск, Ораниенбаум (ныне Ломоносов).

Некоторые из работ «Михайловское» экспонирует впервые. Как пояснила главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова, речь о графических листах, поступивших в фонды музея в 2024 году в дар от вдовы художника Т. А. Алексеевой.

Планируется, что выставка «Пушкинский Петербург. Графика В. Ф. Алексеева» в Остафьеве будет работать до 22 ноября.