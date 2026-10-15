О карьере, ценностях и России. Переселенец из США в Псков Гунтис Ламбергс поделился со студентами своими мыслями

17:06, 15 октября 2026, ПАИ

Гунтис Ламбергс родился в США, женился на русской, там же, в Америке, построил свою карьеру. Но в 70 лет вместе с супругой принял решение, которое на 180 градусов поменяло жизнь: переехать в Россию, в Псков. Здесь он живёт уже полгода. А сегодня, на лингвистической конференции в Псковском государственном университете, он встретился со студентами, изучающими английский язык, и поговорил с ними о карьере, работе, ценностях и своём выборе жить здесь, в России. Встреча длилась почти два часа. Вот 15 главных тезисов Гунтиса Ламбергса, озвученных им на этой встрече.

Карьера не бывает прямой линией. Не стоит рассчитывать, что одна выбранная специальность или одна компания определят всю жизнь: профессиональный путь неизбежно меняется.

Главное – не название должности, а цель. Молодому специалисту важно понять, каким профессионалом он хочет стать, чего хочет добиться и к какому результату прийти.

Подготовка определяет успех. Перед собеседованием, встречей с клиентом или новым проектом нужно изучить компанию, человека и предмет разговора.

Умение слушать важнее умения говорить. В работе с клиентами необходимо выяснять, что действительно важно именно для них, а не навязывать собственное представление о правильном решении.

Доверие – основной профессиональный капитал. Клиент остаётся надолго и рекомендует специалиста другим, если уверен, что тот действует в его интересах, а не ради комиссии.

Ошибки нужно признавать и разбирать. Не следует уходить от ответственности: важно понять причину промаха, сделать выводы и не повторить его.

Гибкость и постоянно получаемые навыки необходимы. Образование даёт фундамент, но навыки можно применять в разных сферах – от финансов до недвижимости, технологий и логистики.

Карьера похожа на марафон. Успех строится постепенно. В периоды усталости и неудач надо двигаться небольшими шагами, а не останавливаться.

Настойчивость важнее таланта. Именно способность не сдаваться после отказов и неудач объединяет успешных предпринимателей, спортсменов и профессионалов.

Результат важнее оправданий. Опыт Уолл-стрит научил, что рынок и работа оценивают не эмоции или объяснения, а конкретный итог.

Сменить сферу деятельности не страшно. После почти 12 лет на Уолл-стрит Гунтис ушёл в недвижимость, получил новую лицензию и фактически снова начал строить карьеру с нуля.

Переезд в Россию был осознанным семейным решением. Вместе с женой Гунтис Лабмергс заранее подготовил документы, продал имущество в США, организовал перевозку вещей и домашнего животного, оформил юридические процедуры для проживания.

Главной сложностью в России стал язык. Он назвал изучение русского языка «постоянной задачей».

Россия оказалась не такой, какой её показывали западные медиа. Ламбергс отметил, что до приезда ожидал увидеть дефицит и бытовые трудности, но увидел наполненные магазины, развитую городскую среду и комфортную для жизни инфраструктуру.

В России его особенно привлекают история, память и ценности. Он высоко оценил отношение к Великой Отечественной войне, мемориалам и историческому наследию, а также назвал близкими себе семейные и моральные ценности, которые, по его словам, ощущает в российской жизни.

Напомним, Гунтис Янис Ламбергс вместе с супругой переехал из Флориды в Псковскую область зимой 2026 года. Адаптироваться на новом месте Ламбергсу помогали региональные власти. Губернатор Михаил Ведерников публично подчёркивал готовность региона поддерживать тех, кто связывает своё будущее с Россией. «Он получил прекрасное образование, работал в сфере недвижимости и инвестиций, был ведущим телепрограмм. После выхода на пенсию вместе с супругой Ольгой принял решение переехать в Россию – в Псков. В нашем городе прежде бывал не раз и успел полюбить его всем сердцем. Здесь живут родственники жены и общие друзья, есть квартира и планы на будущее», – написал глава региона о Ламбергсе в марте этого года.

История американца, выбравшего жизнь в Пскове, получила широкий медийный отклик. О Ламбергсе снял сюжет телеканал RT, он вошёл в цикл репортажей об иностранцах и соотечественниках, переезжающих в Россию. Кроме того, о семье Ламбергс рассказывали региональные и федеральные информационные площадки, в том числе «АиФ», Life.ru, телеканал «Россия».