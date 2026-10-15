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Общество

Анна Ковтунова расскажет на Псковском медиафоруме о новостях в эпоху коротких видео

Руководитель службы образовательных проектов RT, создатель и руководитель Школы RT и RT Academy Анна Ковтунова выступит на VII Псковском международном медиафоруме с темой «Новости в эпоху коротких видео: как делать контент, который зацепит аудиторию». Форум пройдёт в Пскове 20–21 октября.

Изображение: ПАИ

На выступлении эксперт раскроет, как новостным контентом удержать аудиторию в эру тотального дефицита внимания. Эта тема дополнит программу форума, которая охватывает развитие мультимедийных форматов, информационную безопасность и изменения в цифровой медиасреде.

Анна Ковтунова возглавляет образовательные проекты RT, ориентированные на подготовку журналистов и специалистов медиасферы. Школа RT проводит онлайн-курсы и очные программы, в том числе по телевизионной, онлайн- и научно-популярной журналистике. Для иностранных слушателей создан проект RT Academy. Обучение строится на практических примерах из работы сотрудников телеканала. Курсы Школы RT прошли свыше 10 тысяч представителей медиасферы из более чем 80 стран.

VII Псковский международный медиафорум объединит российских и зарубежных экспертов, представителей СМИ и блогосферы, а также руководителей информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа. Ожидается участие делегатов из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии. Мероприятия пройдут на площадках правительства Псковской области, государственного медиахолдинга региона и Дома молодёжи.

В программе запланированы обсуждения сохранения и развития межкультурного пространства страны и встречи с представителями федеральных изданий и экспертами медиасферы.

По традиции губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с главными редакторами районных газет. Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона с 2018 года.

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