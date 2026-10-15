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Общество

16 лет отмечает поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» отмечает 16 лет со дня основания. Об этом сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «ЛизаАлерт»

Как отмечают в отряде, «пока незнакомый человек может стать для другого надеждой на помощь, у нашей истории есть продолжение». Именно из таких моментов и сложились эти 16 лет: из звонков на горячую линию, из ночных выездов, поисковых задач и сообщений по рации, из тысяч ситуаций, когда одни ждут, а другие ищут.

За этот период добровольцы провели тысячи поисковых операций. Работа отряда строится на взаимодействии волонтёров, координации с профильными службами и применении современных методик поиска – от прочёсывания местности до информационного сопровождения: распространения ориентировок, обзвонов, анализа данных.

В арсенале поисковиков специализированные инструменты и отработанные алгоритмы: волонтёры учатся работать с картами и рациями, осваивают поиск в лесной и городской среде, проходят подготовку по отдельным направлениям (в том числе в работе с информацией и во взаимодействии со службами).

Технологии и подходы к поиску за годы работы существенно эволюционировали: внедрены цифровые решения, включая мобильное приложение для координации добровольцев, развиваются направления профилактики пропаж, в частности просветительские лекции и занятия для детей и взрослых.

Сегодня подразделения «ЛизаАлерт» действуют в десятках регионов России, объединяя тысячи добровольцев. Основная задача отряда остаётся неизменной – оперативно реагировать на заявления о пропаже людей и делать всё возможное для возвращения потерявшихся домой.

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