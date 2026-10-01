Карьерные консультации, дискуссии, мастер-классы: форум «Найди себя в Псковской области»

В Псковской области стартовал масштабный молодёжный карьерный форум «День профразвития: найди себя в Псковской области». Центральное событие первого дня – панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы. На ней представили итоги исследования карьерных ожиданий студентов и запросов работодателей. Также на площадке развернулись мастер‑классы и интерактивные лекции: эксперты разобрали, как выстраивать личный бренд, применять ИИ в рабочих задачах, искать наставников и управлять первой зарплатой. Гости форума также смогли посетить выставку работодателей, пройти диагностику компетенций, получить HR‑консультации и сделать профессиональные фото для резюме. Параллельно прошёл слёт выпускников проектов платформы «Россия – страна возможностей». Площадки масштабного форума – в фоторепортаже Екатерины Иванов