О судьбе и карьере: Гунтис Ламбергс побеседовал с молодёжью в Пскове

В Псковском государственном университете прошла необычная встреча: на лингвистической конференции со студентами, изучающими английский язык, пообщался Гунтис Ламбергс – американец, который в 70 лет вместе с супругой переехал из Флориды в Псков.

Почти два часа гость делился с молодёжью историями о своей карьере в сфере недвижимости и инвестиций, о работе на телевидении, а также откровенно говорил о ценностях и мотивах своего решения связать будущее с Россией. Диалог получился живым и насыщенным: студенты задавали вопросы о профессиональном пути, адаптации в новой стране и том, как не бояться перемен в зрелом возрасте. Атмосфера доверительной беседы – в фоторепортаже ПАИ.