В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов

08:10, 16 октября 2026, ПАИ

В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

Ночью, около 2:30, в регионе объявлялась беспилотная опасность.

Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.