В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов
В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
Ночью, около 2:30, в регионе объявлялась беспилотная опасность.
Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.
16 октября 2026
Ограничение движения на участке Красноармейской набережной в Пскове продлили до 2027 года