Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2027 года

08:27, 16 октября 2026, ПАИ

С 1 апреля 2027 года социальные пенсии проиндексируют почти для 3,5 млн россиян. Об этом РИА Новости сообщил председатель президиума центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его словам, повышение затронет 3,491 млн человек. Большинство из них – неработающие пенсионеры.

На социальную пенсию по старости могут рассчитывать россияне, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии.

Индексация также коснётся людей с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов и инвалидов с детства, у которых нет трудового стажа, а также детей, потерявших кормильца.