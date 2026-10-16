70% псковичей поддерживают пожизненный запрет на продажу вейпов зумерам
Большинство жителей Пскова выступают за пожизненный запрет на продажу электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором участвовали экономически активные жители города.
Запрет поддерживают 70% опрошенных. Они считают вейпы вредными для здоровья, особенно молодёжи, а некоторые респонденты выступают за полный запрет электронных сигарет. Против инициативы высказались 11%. Ещё 19% не определились с ответом: по их мнению, совершеннолетние люди должны сами решать, курить ли им.
Женщины поддерживают запрет чаще мужчин – 73% против 67%. Наиболее категорично настроены псковичи в возрасте от 35 до 44 лет: среди них инициативу одобряют 80%. Среди респондентов младше 35 лет таких 51%, а среди жителей от 45 лет – 74%.
Поддержка запрета также зависит от образования и дохода. Горожане с высшим образованием чаще одобряют инициативу, чем люди со средним профессиональным образованием. Среди тех, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, сторонников запрета больше, чем в группах с более низкими или высокими доходами.
Отношение к инициативе заметно различается и в зависимости от привычек курения. Среди тех, кто вообще не курит, запрет поддерживают 73% опрошенных. Среди курящих только обычные сигареты – 75%.
Среди тех, кто использует и обычные сигареты, и вейпы, за запрет выступают 50%. Среди курящих исключительно электронные сигареты доля сторонников ещё ниже – 46%.
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