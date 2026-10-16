70% псковичей поддерживают пожизненный запрет на продажу вейпов зумерам

09:50, 16 октября 2026, ПАИ

Большинство жителей Пскова выступают за пожизненный запрет на продажу электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором участвовали экономически активные жители города.

Запрет поддерживают 70% опрошенных. Они считают вейпы вредными для здоровья, особенно молодёжи, а некоторые респонденты выступают за полный запрет электронных сигарет. Против инициативы высказались 11%. Ещё 19% не определились с ответом: по их мнению, совершеннолетние люди должны сами решать, курить ли им.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин – 73% против 67%. Наиболее категорично настроены псковичи в возрасте от 35 до 44 лет: среди них инициативу одобряют 80%. Среди респондентов младше 35 лет таких 51%, а среди жителей от 45 лет – 74%.

Поддержка запрета также зависит от образования и дохода. Горожане с высшим образованием чаще одобряют инициативу, чем люди со средним профессиональным образованием. Среди тех, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, сторонников запрета больше, чем в группах с более низкими или высокими доходами.

Отношение к инициативе заметно различается и в зависимости от привычек курения. Среди тех, кто вообще не курит, запрет поддерживают 73% опрошенных. Среди курящих только обычные сигареты – 75%.

Среди тех, кто использует и обычные сигареты, и вейпы, за запрет выступают 50%. Среди курящих исключительно электронные сигареты доля сторонников ещё ниже – 46%.