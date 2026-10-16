Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Онколог-маммолог станет гостем программы «Анамнез»

Ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове в пятницу, 16 октября, в 14:00. Речь пойдёт о здоровье молочной железы.

Опасны ли бюстгальтеры с косточками, автозагар и случайные удары в транспорте? Пошаговый гид по скринингу: с какого возраста и как часто нужно проверяться? Как «умная химия» бьёт точно по опухоли, зачем врачам искусственный интеллект и когда появятся прививки от рака? Обязательно ли удалять орган или сегодня можно полностью сохранить эстетику груди?

Об этом и многом другом – в программе «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 октября 2026

Ограничение движения на участке Красноармейской набережной в Пскове продлили до 2027 года
16 октября 2026

Полицейский предупредил псковских пенсионеров о популярных схемах обмана
16 октября 2026

Псковской школе №5 исполнилось 80 лет
16 октября 2026

Онколог-маммолог станет гостем программы «Анамнез»
16 октября 2026

Почти девять километров преодолеют участники псковского краеведческого забега
16 октября 2026

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2027 года
16 октября 2026

В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов
16 октября 2026

Псковичей приглашают посмотреть на Сатурн и галактику Андромеды

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...