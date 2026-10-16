Онколог-маммолог станет гостем программы «Анамнез»

09:54, 16 октября 2026, ПАИ

Ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове в пятницу, 16 октября, в 14:00. Речь пойдёт о здоровье молочной железы.

Опасны ли бюстгальтеры с косточками, автозагар и случайные удары в транспорте? Пошаговый гид по скринингу: с какого возраста и как часто нужно проверяться? Как «умная химия» бьёт точно по опухоли, зачем врачам искусственный интеллект и когда появятся прививки от рака? Обязательно ли удалять орган или сегодня можно полностью сохранить эстетику груди?

Об этом и многом другом – в программе «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».