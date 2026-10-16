ПсковГУ объявил конкурс иллюстраций по мотивам сказок

11:39, 16 октября 2026, ПАИ

ПсковГУ приглашает создать свою «Живую сказку», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Сказки живут не только на страницах книг. Они звучат в семейных историях, узорах народных костюмов, природе родного края и в том, что мы передаём друг другу из поколения в поколение. В рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки» ПсковГУ запускает конкурс рисунка и иллюстрации «Живая сказка». Приглашаем участников от 13 до 25 лет прочитать сказку, найти в ней близкую мысль или образ и воплотить идею на бумаге», – рассказали в пресс-службе.

1. Выберите сказку из рекомендованного списка – он представлен в положении о конкурсе. 2. Создайте по мотивам сказки рисунок или иллюстрацию на бумаге формата А4 в любой технике. 3. Оцифруйте работу: сделайте скан или качественное фото и пришлите на электронную почту: oirit@pskgu.ru.

Работы принимаются до 30 октября 2026 года. Для участия необходимо заполнить анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных.

«Пусть ваша «Живая сказка» станет частью большого творческого проекта «вМесте». Лучшие работы увидят сотни людей: в электронном сборнике сказок и на подарочных открытках для детей с нарушениями зрения. Конкурс проводится в рамках проекта «В гостях у своих: Живые сказки» – одного из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте», – уточнили в вузе.