На Псковском озере прошли первые испытания грузового безэкипажного судна

13:30, 16 октября 2026, ПАИ

Первые испытания грузового безэкипажного катера прошли на Псковском озере. Судно, рассчитанное на перевозку до 1,5 тонны груза, может работать как в автономном режиме, так и под дистанционным управлением. Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Псковский».

По словам основателя Псковской лодочной верфи Владимира Чулкова, область применения судна может быть широкой – от доставки грузов до переправы через реки, где нет мостов.

В ходе тестов катер, по данным разработчиков, стабильно работал в автономном режиме и под управлением оператора. Однако перед практическими рейсами предстоит проанализировать полученные данные и определить необходимые доработки. О сроках их завершения и начале эксплуатации не сообщается.

Добавим, катер построен в Пскове при участии петербургской компании. Проект помог реализовать псковский предприниматель. Возможность включения таких судов в региональную логистику будет рассматриваться только после подтверждения надёжности системы по итогам тестов.

Отметим, пока речь идёт о первом этапе испытаний.