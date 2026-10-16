В Пскове пройдёт II Инвестиционный форум гостеприимства

13:24, 16 октября 2026, ПАИ

II Инвестиционный форум гостеприимства Псковской области состоится 30 октября в правительстве региона. Участники обсудят инвестиции в туризм, развитие объектов культурного наследия и новые возможности для бизнеса, сообщили ПАИ в региональном Фонде инвестразвития.

Программа форума включает три тематических блока. На инвестиционном практикуме «Капитал в гостеприимстве» рассмотрят меры государственной поддержки, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, государственно-частное партнёрство в туризме и подготовку проектов для получения грантов. Среди участников дискуссии – представители ВЭБ.РФ и Корпорации МСП.

Отдельный блок посвятят инвестиционному потенциалу объектов культурного наследия. Представители профильного министерства, ДОМ.РФ и инвесторы обсудят, как реставрация исторических зданий может стать основой для новых проектов.

Также на форуме рассмотрят промышленный туризм, архитектуру впечатлений и экономику предпринимательских инициатив. Своим опытом поделятся представители Россельхозбанка и предприниматели.

Участие в форуме бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Заявки принимаются до 23 октября включительно по ссылке.

Организаторы мероприятия – правительство Псковской области и Фонд инвестиционного развития региона. Партнёр форума – Россельхозбанк.