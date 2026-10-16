Главред «Москвы 24» Дмитрий Щугорев станет модератором Псковского медиафорума

14:28, 16 октября 2026, ПАИ

Главный редактор телеканала «Москва 24» Дмитрий Щугорев выступит модератором и экспертом VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей», который пройдёт в Пскове 20–21 октября.

Отметим, что Дмитрий Щугорев – один из постоянных членов экспертного сообщества псковских медиафорумов.

В форуме примут участие российские и зарубежные журналисты, представители СМИ и блогосферы, медиаменеджеры, эксперты, историки, политологи и представители органов власти. Площадки мероприятия будут организованы в правительстве Псковской области, региональном государственном медиахолдинге и Доме молодёжи.

Деловая программа включит обсуждения информационной безопасности, сохранения межкультурного пространства страны, развития мультимедийных форматов, изменений цифровой медиасреды, а также практического применения нейросетей в работе редакций и пресс-служб.

Дмитрий Щугорев возглавляет телеканал «Москва 24» с 2024 года. Его профессиональный опыт включает работу на Первом канале, RT и «России 24». Журналист также является автором документальных фильмов и специальных репортажей.