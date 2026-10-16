В Псковской области ежегодно выявляется больше 400 случаев рака молочной железы

15:04, 16 октября 2026, ПАИ

В Псковской области ежегодно выявляется больше 400 случаев рака молочной железы, сообщил онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM).

«Рак молочной железы чаще обнаруживается у женщин старше 60 лет. Но появился пул женщин, у которых рак находят в районе 40 лет, так как они активно проходят обследование, соответственно и выявляемость увеличивается», – пояснил Сергей Калиновский.

Рак молочной железы составляет около 20 % от всех видов рака. «Так как молочная железа – орган-мишень для гормонов, то есть она постоянно подвергается всевозможным гормональным перестройкам. И именно гормональные нарушения стоят за появлением рака. Плюс сюда же, в причины, можно включить всевозможные дисплазии, которые не диагностируют и не лечат», – уточнил медик.

Выявление рака на ранней стадии сулит хорошие прогнозы относительно благоприятного результата лечения.