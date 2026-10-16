Псковича отправят на принудительное лечение после истории с украденным туалетом

15:37, 16 октября 2026, ПАИ

Житель Пскова решил обзавестись собственным туалетом и для этого забрал уличную кабину на улице Леона Поземского. Правда, доставить приобретение в свою комнату в общежитии ему не удалось.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области, в мае 2025 года мужчина увидел туалетную кабину, принадлежавшую ООО «Мой город», и притащил её к себе в общежитие для личного использования. Поднять кабину в комнату он не смог, поэтому оставил её на ночь у подъезда.

Утром соседи почувствовали неприятный запах, заметили под окнами необычную находку и вызвали полицию.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у псковича психическое расстройство. Мировой судья судебного участка № 32 Пскова постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера – лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Действия мужчины квалифицировали как кражу по части 1 статьи 158 УК РФ.