Псковский онколог: Бюстгальтеры и дезодоранты не приводят к раку груди

16:11, 16 октября 2026, ПАИ

Бюстгальтеры с косточками и дезодоранты не приводят к раку груди, заверил онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM).

«Загар топлес никак не влияет на конкретно этот тип рака, тут скорее меланомы надо опасаться. Также дезодоранты и бюстгальтеры с косточками тоже никак на появление рака не влияют. Есть некоторая опосредованная связь рака с травмами груди», – уточнил Сергей Калиновский.

Влияют на появление рака курение, алкоголь, лишний вес, малоподвижный образ жизни, стресс, генетическая предрасположенность.

Онколог уточнил, что выступает против выписывания оральных контрацептивов всем подряд. «Если такие назначения есть, то они должны быть под строгим контролем гинеколога, с постоянными УЗИ и маммографией груди. Есть исследование, что применение КОКов больше 10 лет влияет на появление рака. То же касается гормонозаместительной терапии», – пояснил Сергей Калиновский.