Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Маммолог из Пскова: Никакие продукты нельзя считать профилактикой рака груди

Никакие продукты нельзя считать профилактикой рака груди, заявил онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM).

«Просто ешьте больше фруктов и овощей, меньше жирного. Всё укладывается в советы по здоровому питанию. Надо питаться разнообразно. Везде нужна золотая середина», – порекомендовал медик.

По словам Сергея Калиновского, кормление грудью отчасти профилактирует появление рака молочной железы. «Но панацеей, конечно, это считать нельзя. И у кормящих матерей тоже бывает рак груди», – отметил спикер.

Фото: ПАИ

При этом, по словам Сергея Калиновского, женщины, которые не беременели и не кормили, имеют больше шансов заболеть раком молочной железы, особенно если имела место какая-либо гормональная стимуляция. «В этих случаях рак, если появляется, то развивается очень быстро и агрессивно», – предупредил медик.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 октября 2026

В Псковской епархии почтили память Героя России иерея Антония Савченко
16 октября 2026

Заморозки и туман: синоптики рассказали о погоде в Псковской области на 17 октября
16 октября 2026

Киты, джаз и «Формула-1»: псковичей приглашают на научный стендап
16 октября 2026

Региональное отделение Фонда защиты детей начало работу в Псковской области
16 октября 2026

В Пушкинском заповеднике привели в порядок могилы родственников и друзей поэта
16 октября 2026

Псковская область вошла в топ-20 регионов по медиаактивности в сфере молодёжной политики
16 октября 2026

За уклонение от обязательных работ великолучанку отправили под стражу
16 октября 2026

Псковский онколог: Неприятные ощущения и выделения из груди должны стать поводом для визита к врачу

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...