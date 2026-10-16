Маммолог из Пскова: Никакие продукты нельзя считать профилактикой рака груди

16:35, 16 октября 2026, ПАИ

Никакие продукты нельзя считать профилактикой рака груди, заявил онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM).

«Просто ешьте больше фруктов и овощей, меньше жирного. Всё укладывается в советы по здоровому питанию. Надо питаться разнообразно. Везде нужна золотая середина», – порекомендовал медик.

По словам Сергея Калиновского, кормление грудью отчасти профилактирует появление рака молочной железы. «Но панацеей, конечно, это считать нельзя. И у кормящих матерей тоже бывает рак груди», – отметил спикер.

При этом, по словам Сергея Калиновского, женщины, которые не беременели и не кормили, имеют больше шансов заболеть раком молочной железы, особенно если имела место какая-либо гормональная стимуляция. «В этих случаях рак, если появляется, то развивается очень быстро и агрессивно», – предупредил медик.